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Espreso.tvОбществоКабмин разрешил открытие продовольственных рынков в Украине

Кабмин разрешил открытие продовольственных рынков в Украине


фото: dumskaya
Кабинет министров разрешил возобновить работу продовольственных рынков в условиях эпидемии коронавируса

Решение было принято на заседании Кабмина.

По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, уже завтра возобновить работу смогут 872 продовольственных рынка.

По его словам, контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложена на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее 2-х своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разработал и утвердил перечень требований по работе рынков.

В частности:

  • наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;
  • допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора)
  • прохождения бесконтактного температурного скрининга;
  • наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;
  • количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 кв. м торговой площади;
  • расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика)
  • проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;
  • отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
  • обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничений, которые необходимо соблюдать;
  • агропродовольственные рынки обязуются соблюдать требования по профилактическим мерам противодействия распространению COVID-19 и оперативного устранения нарушений.
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