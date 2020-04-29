Кабмин разрешил открытие продовольственных рынков в Украине

29 апреля, 2020, 14:33

Кабинет министров разрешил возобновить работу продовольственных рынков в условиях эпидемии коронавируса

Решение было принято на заседании Кабмина.

По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, уже завтра возобновить работу смогут 872 продовольственных рынка.

По его словам, контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложена на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее 2-х своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разработал и утвердил перечень требований по работе рынков.

В частности: