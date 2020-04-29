Кабмин разрешил открытие продовольственных рынков в Украине
29 апреля, 2020, 14:33
Кабинет министров разрешил возобновить работу продовольственных рынков в условиях эпидемии коронавируса
Решение было принято на заседании Кабмина.
По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, уже завтра возобновить работу смогут 872 продовольственных рынка.
По его словам, контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложена на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее 2-х своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.
Согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разработал и утвердил перечень требований по работе рынков.
В частности:
- наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;
- допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора)
- прохождения бесконтактного температурного скрининга;
- наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;
- количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 кв. м торговой площади;
- расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика)
- проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
- обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничений, которые необходимо соблюдать;
- агропродовольственные рынки обязуются соблюдать требования по профилактическим мерам противодействия распространению COVID-19 и оперативного устранения нарушений.
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