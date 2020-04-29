К премии "Оскар" допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

29 апреля, 2020, 18:27

Организаторы 93-й премии "Оскар" в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн

Об этом говорится в заявлении американской Академии киноискусств.

"К дальнейшему сообщению и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих поточных ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации" Лучшая картина ", основные и специальные категории ", - говорится сообщении.

По правилам, фильм для участия в конкурсе должен не менее недели быть в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса. Сейчас из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинотеатры закрыты, поэтому новое правило перестанет действовать, как только они снова начнут работать.