Гуманитарный комитет вновь рассмотрит "антиязыковой" законопроект Бужанского 30 апреля, - Княжицкий

29 апреля, 2020, 17:06

Завтра комитет по гуманитарной политике в очередной раз решил рассмотреть антиукраинский закон депутата Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании

Об этом написал народный депутат Николай Княжицкий на своей странице в Фейсбук .

"Мои коллеги из фракции "Слуга народа" говорят, что нет оснований беспокоиться, ведь они проголосуют против. Впрочем, здесь и хитрость. Рассмотрение законопроекта даже с отрицательным результатом позволяет его выносить в зал. Во времена Януковича профильный комитет не рассматривал так называемый законопроект Колесниченка- Кивалова. Его вынесли в зал без комитетского решения и это стало одним из оснований для отмены закона в Конституционном суде ", - отметил народный депутат.

По словам Княжицкого, инициируя рассмотрение проекта сейчас и уверяя, что будут голосовать против, депутаты от "слуг народа" хотят открыть дверь для антиукраинской деятельности своих коллег по фракции.

"Очень прошу всех неравнодушных к будущему украинского языка граждан обратиться к моим коллегам из фракции "Слуга народа" с просьбой снять законопроект Бужанского с рассмотрения. Никаких норм, которые бы требовали его срочного рассмотрения не существует. Цель одна- отвлечь языковым вопросом от коррупционных действий власти и провала в экономике "- призвал Николай Княжицкий.