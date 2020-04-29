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Espreso.tvОбществоГуманитарный комитет вновь рассмотрит "антиязыковой" законопроект Бужанского 30 апреля, - Княжицкий

Гуманитарный комитет вновь рассмотрит "антиязыковой" законопроект Бужанского 30 апреля, - Княжицкий

Завтра комитет по гуманитарной политике в очередной раз решил рассмотреть антиукраинский закон депутата Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании

Об этом написал народный депутат Николай Княжицкий на своей странице в Фейсбук .

"Мои коллеги из фракции "Слуга народа" говорят, что нет оснований беспокоиться, ведь они проголосуют против. Впрочем, здесь и хитрость. Рассмотрение законопроекта даже с отрицательным результатом позволяет его выносить в зал. Во времена Януковича профильный комитет не рассматривал так называемый законопроект Колесниченка- Кивалова. Его вынесли в зал без комитетского решения и это стало одним из оснований для отмены закона в Конституционном суде ", - отметил народный депутат.

По словам Княжицкого, инициируя рассмотрение проекта сейчас и уверяя, что будут голосовать против, депутаты от "слуг народа" хотят открыть дверь для антиукраинской деятельности своих коллег по фракции.

"Очень прошу всех неравнодушных к будущему украинского языка граждан обратиться к моим коллегам из фракции "Слуга народа" с просьбой снять законопроект Бужанского с рассмотрения. Никаких норм, которые бы требовали его срочного рассмотрения не существует. Цель одна- отвлечь языковым вопросом от коррупционных действий власти и провала в экономике "- призвал Николай Княжицкий.

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