Глава Нацполиции отстранил патрульных от работы из-за инцидента с журналистом Кутеповым
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Интерфакс-Украина .
"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - сообщил Клименко.
Клименко отметил, что сейчас полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.
"Уже назначено служебное расследование по данному факту, и я отстранил полицейских от исполнения служебных обязанностей на время его проведения", - сказал глава Нацполиции.
Клименко также отметил, что все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки действиям патрульных.
- Напомним, полиция напала на журналиста Hromadske Богдана Кутепова, который вел трансляцию из-под Кабинета министров.
- Начато служебное расследование относительно патрульного, который напал на Кутепова.
- Журналист Hromadske Богдан Кутепов сообщил, что подаст в Государственный бюро расследований заявление из-за нападения со стороны полицейских, которое произошло возле Кабинета министров.
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