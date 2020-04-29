Глава Нацполиции отстранил патрульных от работы из-за инцидента с журналистом Кутеповым

29 апреля, 2020, 17:21

По факту инцидента с участием журналиста и патрульных полицейских в Мариинском парке 29 апреля в Киеве начато служебное расследование, полицейские в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Интерфакс-Украина .

"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - сообщил Клименко.

Клименко отметил, что сейчас полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

"Уже назначено служебное расследование по данному факту, и я отстранил полицейских от исполнения служебных обязанностей на время его проведения", - сказал глава Нацполиции.

Клименко также отметил, что все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки действиям патрульных.

Напомним, полиция напала на журналиста Hromadske Богдана Кутепова, который вел трансляцию из-под Кабинета министров.

Начато служебное расследование относительно патрульного, который напал на Кутепова.

Журналист Hromadske Богдан Кутепов сообщил, что подаст в Государственный бюро расследований заявление из-за нападения со стороны полицейских, которое произошло возле Кабинета министров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb