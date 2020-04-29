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Espreso.tvОбществоГлава Нацполиции отстранил патрульных от работы из-за инцидента с журналистом Кутеповым

Глава Нацполиции отстранил патрульных от работы из-за инцидента с журналистом Кутеповым


фото: patrolpolice.gov.ua
По факту инцидента с участием журналиста и патрульных полицейских в Мариинском парке 29 апреля в Киеве начато служебное расследование, полицейские в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Интерфакс-Украина .

"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - сообщил Клименко.

Клименко отметил, что сейчас полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

"Уже назначено служебное расследование по данному факту, и я отстранил полицейских от исполнения служебных обязанностей на время его проведения", - сказал глава Нацполиции.

Клименко также отметил, что все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки действиям патрульных.

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