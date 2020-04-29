Глава ГП "Медицинские закупки" обвинил Минздрав в блокировании работы и возвращении схем с фирмами-прокладками

29 апреля, 2020, 12:32

Арсен Жумадилов, председатель ГП "Медицинские закупки" заявил о блокировании закупок со стороны министерства и коррупции в ведомстве

Об этом директор ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов сообщил в Facebook.

"В публичное пространство МЗ транслирует что угодно, но не реальную причину блокирования закупки", - отметил чиновник.

По его словам, в Минздраве решили узнавать о победителе процедуры закупки до ее завершения и согласовывать результаты закупки с учетом определенного победителя.

Жумадилов отметил, что для министерства не так важно, кто дал наиболее выгодное предложение, как то, кто больше понравился МОЗ.

"Очевидно, ООО "Мэдди" со своими китайскими товарами быстро нашло путь в самые высокие кабинеты Министерства. И неважно, что этот путь стоил дополнительных 17 млн.грн (из них 13 млн.грн прямых перерасхода) налогоплательщиков", - рассказал он.

Жумадилов подчеркнул, что довел до Министерства позицию неприятия госпредприятием "Медицинские закупки" требований, является незаконными и компрометирующие объективность и беспристрастность наших закупочных процедур.

ГП исключили из казначейской сети по программе Резервного фонда, а министерство инициировало расследование в отношении госпредприятия, потому что оно, по мнению ведомства, нарушило законодательство при закупке защитных костюмов для врачей.

По словам Арсена Жумадилова, следствием блокировки стало де-факто исключение ГП из процесса подготовки к запуску нынешних закупок по централизованным программам МЗ (онкология, сердечно-сосудистые, АРВ и т.д.). Речь идет о годовой бюджет почти 10 млрд.грн., Из которых непосредственно ГП должен провести закупку более чем 6 млрд. Грн.

Также в Минздраве заморозили процесс процедуры определения ГП централизованной закупочной организацией (ЦЗО). Такое определение открыло бы возможность для ГП помогать реформированным больницам сокращать сотрудников, а расходы на закупки.

"Это позволило бы сегодня реалистично оценивать реформу и стимулировать менеджмент больниц к эффективному управлению. Речь идет о потенциальном объеме закупок в размере 20 млрд в части товаров и на год. Средняя экономия от полноценного запуска ЦЗО должна составить 3-5 млрд. в год ", - прокомментировал гендиректор.

Жумадилов отметил, что есть три варианта выхода для него лично: продолжать настаивать на недопустимости вмешательства Минздрава в процедуры ГП, что приведет к срыву закупок; согласиться с требованиями Минздрава и на конструктиве запустить полноценную закупочную деятельность ГП и стать "зиц-председателем" и наблюдать за возвращением схем и восстановлением откатов в 40% министерству или написать заявление об увольнении.

"По сути, классическая дилемма: не идти на уступки - подвергнуть опасности заложников (в данном случае пациентов, врачей) идти на уступки - решить вопрос ситуативно, но получить прецедент, который каждый раз будет повторяться. Дилемма Степанова, так сказать", - отметил Жумадилов.

Напомним, у главы "Медицинских закупок" произошел конфликт с бывшим министром Емцем, когда тот пытался назначить его заместителем человека, который воровал в супермаркете.

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