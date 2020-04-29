Фонсека хочет перетянуть лидера "Шахтера" в "Рому"

29 апреля, 2020, 19:19

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека стремится приобрести защитника "Шахтера" Исмаили

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Фонсека намерен усилить линию защиты ближайшим летом и хотел бы видеть в своей команде бразильского защитника, с которым он работал в донецком клубе. Действующий контракт Исмаили с "горняками" рассчитан до июня 2023-го года.

30-летний бразилец выступает за "Шахтер" с 2013-го года, перейдя из португальской "Браги" за 4 млн евро. В текущем сезоне Исмаили провел 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.