Еще в одном общежитии под Киевом произошла вспышка коронавируса: полиция взяла его под стражу
Об этом в комментарии Укринформу сообщила работник отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская.
"Да, действительно, там (возле Броваров - ред.) обеспечивают общественный порядок работники полиции", - сказала Грохольская.
Ранее глава Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк, которого цитирует " Трибуна-Бровары ", заявил, что на Броварщине в общежитии для пожилых людей села Зазимье, по улице Вишневая, зафиксирована вспышка коронавируса, умер 95-летний киевлянин. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЦР-тестом.
Глава больницы отмечает, что в это время в общежитии уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-теста на коронавирус.
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