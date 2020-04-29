Еще в одном общежитии под Киевом произошла вспышка коронавируса: полиция взяла его под стражу

29 апреля, 2020, 22:26

Работники полиции обеспечивают порядок возле общежития под Киевом, а именно - вблизи Броваров, где зафиксировали еще одну вспышку заболевания коронавирусом

Об этом в комментарии Укринформу сообщила работник отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская.

"Да, действительно, там (возле Броваров - ред.) обеспечивают общественный порядок работники полиции", - сказала Грохольская.

Ранее глава Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк, которого цитирует " Трибуна-Бровары ", заявил, что на Броварщине в общежитии для пожилых людей села Зазимье, по улице Вишневая, зафиксирована вспышка коронавируса, умер 95-летний киевлянин. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЦР-тестом.

Глава больницы отмечает, что в это время в общежитии уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-теста на коронавирус.

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