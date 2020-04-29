Экспресс-тесты на коронавирус разработаны для приблизительного ориентирования, а не для больниц, - инфекционист

29 апреля, 2020, 17:14

Инфекционист объяснил, что экспресс-тесты - ненадежный способ установления диагноза на коронавирус и посоветовал доверять только лабораторным исследованиям

Об этом врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал в спецвыпуске "Pro здоровье с Ириной Коваль", передает Еспресо.TV.

"На сегодня такие тесты, их называют быстрые или простые, применяются в мире больше для самоконтроля. То есть, почему они называются простые? Потому что каждый человек может пойти действительно в аптеку, приобрести этот тест, прийти домой и сделать это тестирование", - отметил Жигарев

Он объяснил, что таким тестом в течение 10-15 мин можно получить результат, чтобы хоть приблизительно сориентироваться в ситуации.

"Для этого эти тесты разработаны для приблизительного ориентирования, а не для того, чтобы профессионалы врачи устанавливали конкретный диагноз. Я не советую массово это делать, ведь у нас уже становится массово доступной ИФА-диагностика. (Иммуноферментный анализ, - Ред.) ", - добавил он.

Жигарев уточнил, что ИФА - это лабораторные тесты.

"Они определяют антитела, но они намного точнее могут определить иммуноглобулины. Лучше использовать достоверные лабораторные методы. Это может пригодиться, если у человека есть симптомы, он думает, что это может быть коронавирусная инфекция. Он сделал себе тест, если он положительный, то действительно, с определенной вероятностью, может быть подтверждением этого диагноза. Опасность этих тестов в том, что если вы получили отрицательный результат - это может быть еще не результат. Мы знаем, что он не проявляется в первые дни ", - подчеркнул инфекционист.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine