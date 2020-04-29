Экс-тренер "Интера" нашел неожиданный вариант продолжения карьеры
29 апреля, 2020, 13:22
Бывший тренер миланского "Интера" Андреа Страмаччони близок к назначению на пост главного тренера сборной Ирана
Об этом сообщает gianlucadimarzio.com .
Итальянский специалист работал с молодежными командами "Болоньи", "Ромы" и "Интера". После чего в 2012 году возглавил основную команду миланского клуба, где он провалился. Под руководством Страмаччони "Интер" провел 63 матча, в которых одержал 30 побед.
Главная задача Страмаччони в сборной Ирана - выход национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре. За свою историю сборная Ирана 5 раз играла на чемпионатах мира по футболу. Также они трижды брали золото Кубка Азии.
- 27 апреля сообщалось, что знаменитый футболист Хаби Алонсо может стать помощником главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
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