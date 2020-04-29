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Espreso.tvОбществоДожди с грозами на западе и севере: погода на 30 апреля

Дожди с грозами на западе и севере: погода на 30 апреля

Антициклон сохранит безоблачную погоду в восточной и южной части страны, но на западе и севере пройдут дожди с грозами

О погоде на 30 апреля рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV.

"Апрель завершится в Украине дождями и грозами на западе, севере, лишь кое-где в центральных областях, температурой воздуха до + 20 + 25 градусов", - отметила госпожа Диденко.

На южном побережье будет холодно, местами +12 .. + 14 градусов. Похолодает в западных областях, завтра там +16 .. + 19 градусов.

"Украина все же в целом завтра снова одна из самых теплых в Европе", - отметила Наталья.

На юге и на востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. В Одесской области ожидается дождь.

Ветер в Украине южный и юго-западный, умеренный.

"В Киеве завтра циклон, скорее циклончик, приведет периодические дожди, местами грозы", - добавила синоптик.

Температура воздуха достигнет + 20 + 24 градусов.

1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает.

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