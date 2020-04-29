Дожди с грозами на западе и севере: погода на 30 апреля
О погоде на 30 апреля рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV.
"Апрель завершится в Украине дождями и грозами на западе, севере, лишь кое-где в центральных областях, температурой воздуха до + 20 + 25 градусов", - отметила госпожа Диденко.
На южном побережье будет холодно, местами +12 .. + 14 градусов. Похолодает в западных областях, завтра там +16 .. + 19 градусов.
"Украина все же в целом завтра снова одна из самых теплых в Европе", - отметила Наталья.
На юге и на востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. В Одесской области ожидается дождь.
Ветер в Украине южный и юго-западный, умеренный.
"В Киеве завтра циклон, скорее циклончик, приведет периодические дожди, местами грозы", - добавила синоптик.
Температура воздуха достигнет + 20 + 24 градусов.
1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает.
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