Для тестирования коронавируса в Киеве недостаточно лабораторий, - Киевсовет

29 апреля, 2020, 18:16

Глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, депутат Киевсовета Олег Гелевей заявил, что для тестирования случаев коронавируса в Киеве недостаточно лабораторий

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Наши лаборатории уже не справляются. Вы знаете, у нас есть центральная лаборатория, которая согласно всех норм должна выдавать результаты тестов за 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов передают через трое-четверо суток. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы увеличить число тестов и открыть лаборатории по определению заболевания коронавирусом", - заявил Гелевей.

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