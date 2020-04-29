Для тестирования коронавируса в Киеве недостаточно лабораторий, - Киевсовет
29 апреля, 2020, 18:16
Глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, депутат Киевсовета Олег Гелевей заявил, что для тестирования случаев коронавируса в Киеве недостаточно лабораторий
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Наши лаборатории уже не справляются. Вы знаете, у нас есть центральная лаборатория, которая согласно всех норм должна выдавать результаты тестов за 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов передают через трое-четверо суток. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы увеличить число тестов и открыть лаборатории по определению заболевания коронавирусом", - заявил Гелевей.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-