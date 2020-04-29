Дело о нападении на журналистов в Гидропарке передали в суд, подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы

29 апреля, 2020, 08:27

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который напал на журналистов в столичном Гидропарке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 4 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на съемочную группу телеканала ZIK на территории столичного Гидропарка", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.