Больной COVID-19 человек ходил по улицам Тернополя в нетрезвом состоянии, - полиция

29 апреля, 2020, 08:41

Житель Тернополя, который заразился коронавирусом, покинул место самоизоляции и ходил по городу в нетрезвом состоянии

Об этом сообщил начальник Тернопольского отделения полиции Сергей Осадца, передает издание За Збручем .

"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем надлежащим образом, будет составлен административный протокол. Также на выходных получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали надлежащим образом, работали прежде всего на профилактику нарушений", - отметил Осадца.

В Тернополе составлены 33 административных протокола за нарушение правил карантина.