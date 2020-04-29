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Espreso.tvОбществоБольной COVID-19 человек ходил по улицам Тернополя в нетрезвом состоянии, - полиция

Больной COVID-19 человек ходил по улицам Тернополя в нетрезвом состоянии, - полиция


фото: reuters
Житель Тернополя, который заразился коронавирусом, покинул место самоизоляции и ходил по городу в нетрезвом состоянии

Об этом сообщил начальник Тернопольского отделения полиции Сергей Осадца, передает издание За Збручем .

"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем надлежащим образом, будет составлен административный протокол. Также на выходных получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали надлежащим образом, работали прежде всего на профилактику нарушений", - отметил Осадца.

В Тернополе составлены 33 административных протокола за нарушение правил карантина.

 

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