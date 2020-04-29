 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАмериканский тяжеловес удивил прогнозами на бои Усика против Джошуа и Уайлдера

Американский тяжеловес удивил прогнозами на бои Усика против Джошуа и Уайлдера


фото: Getty Images
Американский тяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что украинцу Александру Усику под силу победить британца Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера из США

Об этом Миллер рассказал на YouTube-канале Behind The Gloves.

По словам американского тяжеловеса, который летом 2019 г. должен был драться с Энтони Джошуа, но был дисквалифицирован за допинг, у Усика хорошие шансы на победу в поединке против британца и Деонтея Уайлдера.

"Если Усик сможет перебоксировать Дерека Чисору и останется в топе рейтингов, он проведет поединок с одним из лучших. Думаю, что Усик может победить Чисору, но у Дерека есть навыки, которые могут помешать ему. Затем Александр встретится с Джошуа и создаст ему большие проблемы . Усик может встретиться и с Уайлдером - Деонтей выглядит плохо против ребят с хорошей работой ног", - сказал Миллер.

В то же время американский боксер убежден, что Усик не справится с британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

"Он не справится с Тайсоном Фьюри. Да и Диллиан Уайт может побить Усика из-за того, что он слишком мелкий. Мы не видели Александра против настоящего супертяжеловеса. А многие крузеры после перехода выше понимают, что между ними и боксерами супертяжелого дивизиона большая разница ", - отметил Миллер.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Всемирной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик должен провести следующий бой против Дерека Чисоры в июле.

  • Напомним, 23 апреля бывший соперник Александра Усика Тони Беллью заявил, что украинский боксер не справится с британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать