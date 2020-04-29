Американский тяжеловес удивил прогнозами на бои Усика против Джошуа и Уайлдера

29 апреля, 2020, 08:54

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что украинцу Александру Усику под силу победить британца Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера из США

Об этом Миллер рассказал на YouTube-канале Behind The Gloves.

По словам американского тяжеловеса, который летом 2019 г. должен был драться с Энтони Джошуа, но был дисквалифицирован за допинг, у Усика хорошие шансы на победу в поединке против британца и Деонтея Уайлдера.

"Если Усик сможет перебоксировать Дерека Чисору и останется в топе рейтингов, он проведет поединок с одним из лучших. Думаю, что Усик может победить Чисору, но у Дерека есть навыки, которые могут помешать ему. Затем Александр встретится с Джошуа и создаст ему большие проблемы . Усик может встретиться и с Уайлдером - Деонтей выглядит плохо против ребят с хорошей работой ног", - сказал Миллер.

В то же время американский боксер убежден, что Усик не справится с британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

"Он не справится с Тайсоном Фьюри. Да и Диллиан Уайт может побить Усика из-за того, что он слишком мелкий. Мы не видели Александра против настоящего супертяжеловеса. А многие крузеры после перехода выше понимают, что между ними и боксерами супертяжелого дивизиона большая разница ", - отметил Миллер.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Всемирной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик должен провести следующий бой против Дерека Чисоры в июле.

Напомним, 23 апреля бывший соперник Александра Усика Тони Беллью заявил, что украинский боксер не справится с британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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