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Espreso.tvОбществоAlibaba присоединится к запуску сервиса беспилотных такси в Шанхае

Alibaba присоединится к запуску сервиса беспилотных такси в Шанхае


фото: siliconcanals
Китайский стартап AutoX будет использовать навигационный сервис от Alibaba для платформы беспилотных такси AutoX RoboTaxi

Об этом пишет ZDNet.

AutoX обеспечит парк Amap в Шанхае одной сотней беспилотных такси. Роботизированное авто можно будет заказать через обычное мобильное приложение Amap.

В отличие от других сервисов, требующих производить посадку и высадку только в специализированных зонах, роботизированные автомобили AutoX способны подбирать и высаживать пассажиров в любом удобном для них месте.

При этом система подтверждения поездки полностью бесконтактная, что особенно актуально на фоне пандемии COVID-19.

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