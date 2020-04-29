Alibaba присоединится к запуску сервиса беспилотных такси в Шанхае
29 апреля, 2020, 13:33
Китайский стартап AutoX будет использовать навигационный сервис от Alibaba для платформы беспилотных такси AutoX RoboTaxi
Об этом пишет ZDNet.
AutoX обеспечит парк Amap в Шанхае одной сотней беспилотных такси. Роботизированное авто можно будет заказать через обычное мобильное приложение Amap.
В отличие от других сервисов, требующих производить посадку и высадку только в специализированных зонах, роботизированные автомобили AutoX способны подбирать и высаживать пассажиров в любом удобном для них месте.
При этом система подтверждения поездки полностью бесконтактная, что особенно актуально на фоне пандемии COVID-19.
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