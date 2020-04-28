За единственный день подачи документов на главу налоговой появились 6 претендентов
О кандидатах на должность председателя Налоговой написала координатор PROSUD, активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко в колонке "Украинской правды".
"За 1 день подачи документов свое желание стать главой важного государственного органа проявили 6 человек. Среди них: бывшие фискалы времен Януковича и Клименко, многолетние политики с огромными доходами и несколько вообще неизвестных общественности людей", - отметила Бутко.
Она сообщила, что 28 апреля уже планируются собеседования с кандидатами, без конкурсных комиссий или тестовых процедур.
Кандидатами на должность стали: Василий Поизд, Герман Андес, Николай Катеринчук, Елизавета Рошуорова, Дмитрий Иванов, Дмитрий Алексеенко.
Василий Поизд - работник Государственной фискальной службы. Он также претендует на должность заместителя председателя ГНС.
По словам Бутко, Поизд стал известен в 2012 году, когда он, как начальник отдела налоговой службы, руководил обыском налоговиками магазина Rozetka. Интернет-магазин тогда обвиняли в неуплате налогов, но подобные обыски были стандартной схемой давления на бизнес со стороны власти Януковича.
Декларация Поизда на сайте подсвечена "флажком". Это означает, что его активы в 10+ раз превышают доходы
Герман Андес - еще один претендент на пост главы ГНС, который давно работает в фискальной службе. Он также одновременно претендует и на должность заместителя председателя ГНС. Андес в 2012 году, во времена Януковича, занимал должность начальника регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНС Украины в Киеве.
Он задекларировал земельные участки в Киеве общей площадью более 15 га, столичную недвижимость, дорогие часы и огромный кредит в более 73 млн грн под залог упомянутых участков. Большинство из этого можно найти в декларациях до 2018 года. В 2019 году у фискала нет ни кредита, ни участков.
Елизавета Рошуорова, согласно декларации не заработал ни гривни за 2019 год. Так же не заработали ни копейки взрослые члены ее семьи - муж и мать.
Дмитрий Алексеенко - кандидат на должность председателя и заместителя председателя ГНС. Он был председателем общественного совета при Государственной фискальной службе в 2014-2016 годах, а еще раньше был членом общественных советов при налоговой, Министерстве доходов и сборов и Фонде госимущества.
Алексеенко - член федерации бухгалтеров и аудиторов. Он является бенефициаром трех аудиторских фирм: одна из них, ООО "Стандарт-Аудит", за последние годы выиграла 22 государственных тендера на почти 8 млн грн.
Дмитрий Иванов также претендент на должность председателя и заместителя ДПС. Согласно декларации он проживает в Чернигове и является совладельцем компании, которая занимается производством красок и лаков. Иванов также зарегистрирован как частный предприниматель сферой работы которого является малярные и штукатурные работы.
Николай Катеринчук - нардеп 3-х созывов, также подал декларацию на должность. Бывший нардеп владеет элитной недвижимостью. В частности, квартирой в Киеве стоимостью более 27 млн грн.
- Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля освободили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
- Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей".
- Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали в интересах бывших элит.
- А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны
- Кабинет министров Украины разрешил назначение нового председателя Государственной налоговой службы без конкурса
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