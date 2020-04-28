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Espreso.tvСпортИзвестного украинского футбольного тренера дисквалифицировали на 5 лет

Известного украинского футбольного тренера дисквалифицировали на 5 лет


фото: footboom.com
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал украинского тренера Александра Севидова на 5 лет

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

УАФ проводила рассмотрение дела о возможном участии футбольного клуба "Сумы" в договорных матчах. Команду лишили профессионального статуса. В следующем сезоне клуба запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ.

Бывшему руководителю "Печаль" Ростиславу Козар и футболистам Егору Луговом и Олегу Давыдову пожизненно запретили проводить футбольную деятельность.

Тренерам Александр Севидов и Александру Мартюк запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 5 лет и на 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года.

Ряд других исполнителей также получили дисквалификации сроком на 1-3 года. Рассмотрение дела было завершено 12 марта. Апелляцию можно подать не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной части.

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