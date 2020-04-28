Всемирный банк выделил Украине $135 млн для улучшения качества медицины

28 апреля, 2020, 10:27

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере $135 млн для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

В рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций $215 млн оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупки современного оборудования и улучшения качества медицинских услуг.

Известно, что средства направили на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшения предоставления услуг (в частности, на реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом .

"Дополнительные средства в размере $135 млн помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах", - говорится в Прессрелизы.

Также отмечается, что $35 млн из этих средств будут использованы на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведения необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставлении гражданам важной публичной информации.

Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении около 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам выполнять сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", - заявил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.