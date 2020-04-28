Водители в Украине смогут проверять штрафы за нарушения правил через смартфон
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Радио Свобода.
"Такая функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью уплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет. Для МВД это важный проект", - отметил Гончаров.
Сообщается, что обновленная версия приложения "Штрафы UA" уже работает для IOS, а для Android обновление выйдет в начале мая.
"Люди не знают, что за ними все еще имеется задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено, - прокомментировал важность запуска приложения основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.
По данным патрульной полиции, в прошлом году в Украине правоохранители выписали штрафов водителям приблизительно на 500 млн грн, 40% из которых не были своевременно оплачены.
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