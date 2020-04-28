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Espreso.tvОбществоВодители в Украине смогут проверять штрафы за нарушения правил через смартфон

Водители в Украине смогут проверять штрафы за нарушения правил через смартфон


фото: driver.ua
Министерство внутренних дел и сервис "Штрафы UA" запустили совместное мобильное приложение, в котором водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение ПДД

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Радио Свобода.

"Такая функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью уплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет. Для МВД это важный проект", - отметил Гончаров.

Сообщается, что обновленная версия приложения "Штрафы UA" уже работает для IOS, а для Android обновление выйдет в начале мая.

"Люди не знают, что за ними все еще имеется задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено, - прокомментировал важность запуска приложения основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

По данным патрульной полиции, в прошлом году в Украине правоохранители выписали штрафов водителям приблизительно на 500 млн грн, 40% из которых не были своевременно оплачены.

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