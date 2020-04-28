Во время карантина 29% украинцев выходят из дома несколько раз в день, - опрос

28 апреля, 2020, 14:17

Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 24-24 апреля 2020 года.

"Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить", - говорится в опросе.

За последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%. Чаще находятся дома женщины, старшие и самые бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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