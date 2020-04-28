Власти Житомира ослабляют карантин с первого мая
Об этом сообщает Житомир.info.
Сообщается, что парикмахерские будут работать по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв.м. площади, или при наличии физически отдельного рабочего места.
Все новооткрытые заведения обязаны будут обеспечивать санитарно-гигиенические нормы и иметь средства защиты от вируса.
"На последней сессии городского совета было принято решение об освобождении от уплаты единого налога в течение апреля для субъектов I и II группы налогообложения. Чтобы не было начислений за апрель и предприниматели могли воспользоваться данной льготой, именно с 1 мая начинают работу", - пояснили избрание даты изменения карантинных мероприятий в Горисполкоме.
"Мы и дальше будем делать все, чтобы ослаблять карантинные меры, и сейчас разрабатываем механизмы открытия магазинов и рынков промтоварный группы, летних площадок кафе. В течение двух дней мы выработаем некоторые предложения, обратимся в Кабинет министров, будем рассматривать на своем уровне, пообщаемся с предпринимателями и дальше будем делать все, чтобы бизнес мог работать, но работать безопасно и для бизнеса, и для посетителей и клиентов ", - подчеркнул мэр Житомира Сергей Сухомлин.
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