В зоне ЧАЭС угроза распространения огня отсутствует, - ГСЧС
28 апреля, 2020, 15:54
В зоне отчуждения продолжается тушение пожаров, однако угроза распространения огня отсутствует
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что в Зоне продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского и Дитяткивского лесничеств.
"Основные усилия направлены на локализацию двух очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем. Угроза распространения огня на всех очагах отсутствует", - отмечают спасатели.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно четыре путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1 010 км минерализованных полос.
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