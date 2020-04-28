В зоне ЧАЭС угроза распространения огня отсутствует, - ГСЧС

28 апреля, 2020, 15:54

В зоне отчуждения продолжается тушение пожаров, однако угроза распространения огня отсутствует

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в Зоне продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского и Дитяткивского лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию двух очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем. Угроза распространения огня на всех очагах отсутствует", - отмечают спасатели.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно четыре путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1 010 км минерализованных полос.