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Espreso.tvОбществоВ Житомире коронавирус подтвержден в пяти медиков городской больницы

В Житомире коронавирус подтвержден в пяти медиков городской больницы


фото: reuters
В Житомире коронавирус лабораторно подтвердили в 5 работников городской больницы №2

Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Укринформ .

"В коммунальном предприятии" Больница №2 "у нас есть 5 случаев инфицирования COVID-19. Двое пациентов находятся в медицинском учреждении, но общее состояние всех удовлетворительное", - отметил Суслик.

По его словам, за прошедшие сутки в области коронавирус подтвердили в еще 2 медицинских работников. Сейчас общее количество инфицированных медиков составляет 74, шесть из которых находятся на стационарном лечении.

Ранее COVID-19 в Житомире подтвердили у главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи.

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