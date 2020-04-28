В защиту Вятровича выступила общественность Украины и диаспоры

28 апреля, 2020, 17:08

Из-за преследований историка, экс-главы Украинского института национальной памяти и нардепа Владимира Вятровича в ГБР обратились ряд международных и всеукраинских организаций. Расследование называют заказным и политическим, спровоцированным антиукраинскими силами

Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Общественная организация "Всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" имени Василя Стуса" и Всемирный Конгресс украинцев адресовали к ГБР открытое обращение. В нем говорится о заказной политический характер расследования ГБР по организации в 2018 году Международного форума "Украина помнит, мир признает!", посвященного 85-й годовщине Голодомора.

"Призываем ГБР не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил" - отметили Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Всемирный Конгресс украинцев и "Мемориал" имени Василя Стуса.

Расследование называют заказным и политическим, спровоцированным антиукраинскими силами. отмечается, что ГБР начало расследование по письму политика, известного своими пренебрежительными заявлениями по теме Голодомора и национальной памяти украинцев.

Подписанты обращения отмечают: "В Украине почитание памяти жертв Голодомора-геноцида с привлечением государственных средств снова стало возможным только после победы Революции Достоинства. Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов выступил соорганизатором государственно-общественных мероприятий памяти 85 годовщины Голодомора. Наши представители и коллеги принимали участие в Форуме, который состоялся на высоком научном, представительном и организационном уровне. В нем приняли приняли участие многие украинские и зарубежные гости. Среди докладчиков Форума было 32 украинских и 20 иностранных исследователей темы Голодомора, ряд представителей иностранных государств, Всемирного конгресса украинцев, руководители европейских институтов национальной памяти, несколько участников и представители украинских и зарубежных медиа".

Обращение подписали:

Игорь Юхновский - сопредседатель Общественного Комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины;

Иван Васюник - сопредседатель Общественного Комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов;

Стефан Романив - сопредседатель Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев;

Иван Окоев - заместитель Председателя Всеукраинской правозащитной организации "Мемориал" им. Стуса;

Владимир Василенко - Заслуженный юрист Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор, с 2006 по 2010 - представитель Украины в Совете ООН по правам человека;

Василий Вовкун - украинский общественный деятель, режиссер, сценарист, культуролог. Министр культуры и туризма Украины в 2007-2010 годах;

Евстратий (Зоря) - архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Священного Синода;

Оксана Забужко - писательница, общественный деятель, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко;

Ярослав Калакура - доктор исторических наук, профессор-консультант кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Сергей Квит - профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", Министр образования и науки Украины (2014-2016);

Роман Круцик - Почетный председатель Киевской городской организации Украинского добровольного историко-просветительского правозащитного благотворительного общества "Мемориал" имени В. Стуса;

Георгий Папакин - доктор исторических наук, профессор, директор Института украинской археографии и источниковедения имени М.С. Грушевского НАН Украины;

Иван Патриляк - доктор исторических наук, декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

о. Алексей Петров - митрофорный протоиерей, Руководитель Департамента внешних связей в Украине УГКЦ;

Роман Подкур - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины.

Текст обращения можно посмотреть по ссылке.