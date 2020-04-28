В защиту Вятровича выступила общественность Украины и диаспоры
Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Общественная организация "Всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" имени Василя Стуса" и Всемирный Конгресс украинцев адресовали к ГБР открытое обращение. В нем говорится о заказной политический характер расследования ГБР по организации в 2018 году Международного форума "Украина помнит, мир признает!", посвященного 85-й годовщине Голодомора.
"Призываем ГБР не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил" - отметили Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Всемирный Конгресс украинцев и "Мемориал" имени Василя Стуса.
Расследование называют заказным и политическим, спровоцированным антиукраинскими силами. отмечается, что ГБР начало расследование по письму политика, известного своими пренебрежительными заявлениями по теме Голодомора и национальной памяти украинцев.
Подписанты обращения отмечают: "В Украине почитание памяти жертв Голодомора-геноцида с привлечением государственных средств снова стало возможным только после победы Революции Достоинства. Общественный Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов выступил соорганизатором государственно-общественных мероприятий памяти 85 годовщины Голодомора. Наши представители и коллеги принимали участие в Форуме, который состоялся на высоком научном, представительном и организационном уровне. В нем приняли приняли участие многие украинские и зарубежные гости. Среди докладчиков Форума было 32 украинских и 20 иностранных исследователей темы Голодомора, ряд представителей иностранных государств, Всемирного конгресса украинцев, руководители европейских институтов национальной памяти, несколько участников и представители украинских и зарубежных медиа".
Обращение подписали:
- Игорь Юхновский - сопредседатель Общественного Комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины;
- Иван Васюник - сопредседатель Общественного Комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов;
- Стефан Романив - сопредседатель Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев;
- Иван Окоев - заместитель Председателя Всеукраинской правозащитной организации "Мемориал" им. Стуса;
- Владимир Василенко - Заслуженный юрист Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор, с 2006 по 2010 - представитель Украины в Совете ООН по правам человека;
- Василий Вовкун - украинский общественный деятель, режиссер, сценарист, культуролог. Министр культуры и туризма Украины в 2007-2010 годах;
- Евстратий (Зоря) - архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Священного Синода;
- Оксана Забужко - писательница, общественный деятель, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко;
- Ярослав Калакура - доктор исторических наук, профессор-консультант кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Сергей Квит - профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", Министр образования и науки Украины (2014-2016);
- Роман Круцик - Почетный председатель Киевской городской организации Украинского добровольного историко-просветительского правозащитного благотворительного общества "Мемориал" имени В. Стуса;
- Георгий Папакин - доктор исторических наук, профессор, директор Института украинской археографии и источниковедения имени М.С. Грушевского НАН Украины;
- Иван Патриляк - доктор исторических наук, декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- о. Алексей Петров - митрофорный протоиерей, Руководитель Департамента внешних связей в Украине УГКЦ;
- Роман Подкур - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины.
Текст обращения можно посмотреть по ссылке.
- Международный форум "Украина помнит, мир признает" состоялся в Киеве 22-23 ноября 2018 года в Украинском доме. В нем приняли приняли участие многие украинские и зарубежные гости. Среди докладчиков Форума было 32 украинских и 20 иностранных исследователей темы Голодомора, ряд представителей иностранных государств, Всемирного конгресса украинский, руководители европейских институтов национальной памяти, несколько участников и представители украинских и зарубежных СМИ. Одновременно мемориальные мероприятия прошли в более 80-ти городах планеты в Австралии, Канаде, США, Японии, Китае, Португалии, Италии, Венгрии, Чехии и других странах.
- Напомним, что Государственное бюро расследований вызвало Владимира Вятровича на допрос. ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году как "злоупотребление служебным положением", угрожая 5-8 годами тюрьмы. Ранее, 10 апреля, Владимир Вятрович подал в суд на бездействие ГБР, а именно их отказ открыть производство по факту возможной государственной измены в Минске Ермака и Кучмы. 15 апреля он получил вызов на допрос в ГБР.
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