В Испании задержали украинца, которого подозревают в похищении телеведущего

28 апреля, 2020, 14:52

Полиция Испании задержала в Барселоне украинца Александра Золотухина, международный ордер на арест которого выдали силовые структуры Украины

Об этом сообщает DW . Также информация о розыске Золотухина есть на сайте МВД Украины.

Его обвиняют, в частности, в похищении в 2016 году ведущего 17 канала.

Также Золотухина подозревают в вандализме, грабежах с использованием насилия, кражи транспортных средств и участии в преступной группировке.

Сообщается, что экстрадиция может занять от нескольких месяцев до полутора лет.