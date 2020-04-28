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Espreso.tvОбществоВ Испании задержали украинца, которого подозревают в похищении телеведущего

В Испании задержали украинца, которого подозревают в похищении телеведущего

Полиция Испании задержала в Барселоне украинца Александра Золотухина, международный ордер на арест которого выдали силовые структуры Украины

Об этом сообщает DW . Также информация о розыске Золотухина есть на сайте МВД Украины.

Его обвиняют, в частности, в похищении в 2016 году ведущего 17 канала.

Также Золотухина подозревают в вандализме, грабежах с использованием насилия, кражи транспортных средств и участии в преступной группировке.

Сообщается, что экстрадиция может занять от нескольких месяцев до полутора лет.

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