В Испании задержали украинца, которого подозревают в похищении телеведущего
28 апреля, 2020, 14:52
Полиция Испании задержала в Барселоне украинца Александра Золотухина, международный ордер на арест которого выдали силовые структуры Украины
Об этом сообщает DW . Также информация о розыске Золотухина есть на сайте МВД Украины.
Его обвиняют, в частности, в похищении в 2016 году ведущего 17 канала.
Также Золотухина подозревают в вандализме, грабежах с использованием насилия, кражи транспортных средств и участии в преступной группировке.
Сообщается, что экстрадиция может занять от нескольких месяцев до полутора лет.
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