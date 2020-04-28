В Виннице осквернили монумент неизвестным солдатам, расписав его черной краской
Об этом сообщает пресс-служба полициии Винницкой области.
"28 апреля в Винницкий отдела полиции поступило сообщение, что в ночь на 26 апреля на площади Европейской неизвестные лица повредили Мемориальный комплекс Славы. Правонарушители нанесли черную краску на некоторые элементы монумента неизвестным солдатам", - говорится в сообщении.
По данному факту следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 297 УК Украины (осквернением или разрушения братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятнику, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
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