В ВСУ зафиксированы 53 случая инфицирования коронавируса, 9 случаев - за последние сутки
28 апреля, 2020, 10:10
Также вылечились 18 человек и 2 человека умерли. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 367 человека.
Утром 28 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 53 человека на COVID-19
Об этом сообщило командование Медицинских сил.
"На 07.00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Также вылечились 18 человек и 2 человека умерли. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 367 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания.
6 случаев обнаружили в Харьковской области. Утром добавилось еще 3 человека. Военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции. Симптомы заболевания отсутствуют.
- В Украине зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 239 - смертельные, 992 пациента выздоровели.
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