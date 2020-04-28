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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксированы 53 случая инфицирования коронавируса, 9 случаев - за последние сутки

В ВСУ зафиксированы 53 случая инфицирования коронавируса, 9 случаев - за последние сутки


фото: reuters
Утром 28 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 53 человека на COVID-19

Об этом сообщило командование Медицинских сил.

"На 07.00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Также вылечились 18 человек и 2 человека умерли. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 367 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания.

6 случаев обнаружили в Харьковской области. Утром добавилось еще 3 человека. Военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции. Симптомы заболевания отсутствуют.

  • В Украине зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 239 - смертельные, 992 пациента выздоровели.
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