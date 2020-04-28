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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 9410 человек, 239 случаев - смертельные

В Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 9410 человек, 239 случаев - смертельные


фото: reuters
По состоянию на 9:00 вторника, 28 апреля, в Украине зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 239 - смертельные, 992 пациента выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 27 апреля был зафиксирован 401 новый случай.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

  • Винницкая область - 406 случаев;
  • Волынская область - 260 случаев;
  • Днепропетровская область - 318 случаев;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 354 случая;
  • Закарпатская область - 387 случаев;
  • Запорожская область - 208 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 783 случая;
  • Кировоградская область - 356 случаев;
  • г. Киев - 1298 случаев;
  • Киевская область - 604 случая;
  • Львовская область - 371 случай;
  • Луганская область - 32 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 248 случаев;
  • Полтавская область - 180 случаев;
  • Ривненская область - 553 случая;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 664 случая;
  • Харьковская область - 221 случай;
  • Херсонская область - 88 случаев;
  • Хмельницкая область - 72 случая;
  • Черновицкая область - 1429 случаев;
  • Черкасская область - 276 случаев;
  • Черниговская область - 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 г. в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26 616 сообщений о подозрении на COVID-19.

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