В Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 9410 человек, 239 случаев - смертельные
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 27 апреля был зафиксирован 401 новый случай.
По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:
- Винницкая область - 406 случаев;
- Волынская область - 260 случаев;
- Днепропетровская область - 318 случаев;
- Донецкая область - 52 случая;
- Житомирская область - 354 случая;
- Закарпатская область - 387 случаев;
- Запорожская область - 208 случаев;
- Ивано-Франковская область - 783 случая;
- Кировоградская область - 356 случаев;
- г. Киев - 1298 случаев;
- Киевская область - 604 случая;
- Львовская область - 371 случай;
- Луганская область - 32 случая;
- Николаевская область - 116 случаев;
- Одесская область - 248 случаев;
- Полтавская область - 180 случаев;
- Ривненская область - 553 случая;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 664 случая;
- Харьковская область - 221 случай;
- Херсонская область - 88 случаев;
- Хмельницкая область - 72 случая;
- Черновицкая область - 1429 случаев;
- Черкасская область - 276 случаев;
- Черниговская область - 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 г. в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26 616 сообщений о подозрении на COVID-19.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
Читайте также
-
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-