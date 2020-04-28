В Туркменистане запретили госслужащим красить ногти и волосы
Об этом сообщает Радио Свобода .
В частности, женщинам запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.
Подобные запреты уже действовали в стране в 2018 году, но позже власти смягчили ограничения.
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Также было запрещено носить широкие воротники, украшенные национальными узорами.
По данным журналистов Радио Свобода, часть населения считает, что власть снова стремится "одеть женщин одинаково". В то же время некоторые связывают новые правила с попыткой борьбы с салонами красоты.
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