В США количество больных COVID-19 превысила 1 млн
28 апреля, 2020, 08:54
Количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах превысило один миллион человек
Об этом сообщает ресурс Worldometers.
В целом на COVID-19 заболели 1 млн 10 тыс. 507 американцев. От вируса умерло 56 тыс. 803 человека.
Выздоровели - 139 тыс. 162 человека. Тестирование на наличие болезни прошли всего 5 млн 696 тыс. 928 граждан США.
- Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в три миллиона человек .
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