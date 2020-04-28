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Espreso.tvОбществоВ США количество больных COVID-19 превысила 1 млн

В США количество больных COVID-19 превысила 1 млн

Количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах превысило один миллион человек

Об этом сообщает ресурс Worldometers.

В целом на COVID-19 заболели 1 млн 10 тыс. 507 американцев. От вируса умерло 56 тыс. 803 человека.

Выздоровели - 139 тыс. 162 человека. Тестирование на наличие болезни прошли всего 5 млн 696 тыс. 928 граждан США.

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