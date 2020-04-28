 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раду внесли законопроект о предотвращении распространения COVID-19 в местах лишения свободы

В Раду внесли законопроект о предотвращении распространения COVID-19 в местах лишения свободы


фото: reuters
Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона №3396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения"

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 апреля. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, вчера в Раде появился законопроект Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать