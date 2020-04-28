В Раду внесли законопроект о предотвращении распространения COVID-19 в местах лишения свободы
28 апреля, 2020, 11:29
Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона №3396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения"
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 апреля. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Напомним, вчера в Раде появился законопроект Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-