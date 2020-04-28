В Раду внесли законопроект о предотвращении распространения COVID-19 в местах лишения свободы

28 апреля, 2020, 11:29

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона №3396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения"

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 апреля. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, вчера в Раде появился законопроект Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".

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