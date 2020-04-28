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Espreso.tvОбществоВ правительстве обещают рассмотреть запросы рабочих, которые хотят выехать за границу

В правительстве обещают рассмотреть запросы рабочих, которые хотят выехать за границу

Правительство готово рассматривать запросы от украинских рабочих, которые хотят выехать за границу, но принимать решение исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, власти принимающей стороны должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания.

В правительстве сообщают, что получают запросы от стран-партнеров по потребности в сезонных работниках из Украины, и констатируют, что в Европе сейчас остро стоит проблема нехватки сезонных работников.

Правительство готово рассматривать каждый такой запрос, уточнили в пресс-службе.

"Действительно, обращения есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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  • Ранее Кулеба заявил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".
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