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Espreso.tvОбществоВ монастыре, который посетил Лукашенко на Пасху, обнаружили COVID-19 - СМИ

В монастыре, который посетил Лукашенко на Пасху, обнаружили COVID-19 - СМИ


фото: прес-служба президента Білорусі
В монастыре в селе Малые Ляды, который посетил президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном Николаем на Пасху, сообщили о коронавирусе

Об этом сообщает белорусское Радио Свобода.

Начальник информационного отдела Белорусской православной церкви Сергей Лепин подтвердил, что монастырь находится на карантине, поскольку там есть люди с подтвержденным COVID-19.

"Но сколько (случаев заболевания, - ред.) - я не знаю. За дополнительной информацией обращайтесь в Ляденский монастырь", - сказал он.

В монастыре же эту информацию не подтверждают. Спикер Борисовской епархии Игорь Васко отметил, что пациентов с коронавирусом в монастыре не было. "А то, что монастырь закрыт для паломников, так оно и есть. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией", - сказал он, добавив, что все 20 жителей монастыря остаются на месте и выполняют свои обязанности.

19 апреля, на православную Пасху, монастырь посетил Лукашенко, после чего заявил, что выступает против закрытия храмов и введение карантина.

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