В Мариуполе из-за заражения коронавирусом 19 медиков проверят около 1 тыс. их коллег

28 апреля, 2020, 08:31

В Мариуполе коронавирус COVID-19 проверят около 1 тыс. работников областной больницы интенсивного лечения, у 19 сотрудников которой ранее обнаружили заражение

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко, передает "Укринформ".

"Все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. И если в больнице по штатному расписанию около 1 тыс. медицинских работников, то такое количество контактных", - сказал Педенко.

По словам чиновника, сейчас идет тестирование всех возможных контактных лиц.

"В воскресенье работал лабораторный центр, и сегодня выявлен круг лиц, контактировавших с теми, кто заболел COVID-19 и непосредственно находился в больнице. Все медицинские работники, которые были на сменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лабораторию и оперативно проверены, чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевание", - сказал Педенко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine