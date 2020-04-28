 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мариуполе из-за заражения коронавирусом 19 медиков проверят около 1 тыс. их коллег

В Мариуполе из-за заражения коронавирусом 19 медиков проверят около 1 тыс. их коллег

В Мариуполе коронавирус COVID-19 проверят около 1 тыс. работников областной больницы интенсивного лечения, у 19 сотрудников которой ранее обнаружили заражение

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко, передает "Укринформ".

"Все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. И если в больнице по штатному расписанию около 1 тыс. медицинских работников, то такое количество контактных", - сказал Педенко.

По словам чиновника, сейчас идет тестирование всех возможных контактных лиц.

"В воскресенье работал лабораторный центр, и сегодня выявлен круг лиц, контактировавших с теми, кто заболел COVID-19 и непосредственно находился в больнице. Все медицинские работники, которые были на сменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лабораторию и оперативно проверены, чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевание", - сказал Педенко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать