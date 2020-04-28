В Мариуполе из-за заражения коронавирусом 19 медиков проверят около 1 тыс. их коллег
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко, передает "Укринформ".
"Все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. И если в больнице по штатному расписанию около 1 тыс. медицинских работников, то такое количество контактных", - сказал Педенко.
По словам чиновника, сейчас идет тестирование всех возможных контактных лиц.
"В воскресенье работал лабораторный центр, и сегодня выявлен круг лиц, контактировавших с теми, кто заболел COVID-19 и непосредственно находился в больнице. Все медицинские работники, которые были на сменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лабораторию и оперативно проверены, чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевание", - сказал Педенко.
- Напомним, ранее сообщалось о вспышке заражений коронавирусом в Мариуполе: заболели 22 человека, из которых 19 - медики .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-