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Espreso.tvОбществоВ мае в регионы поступит 30% средств проекта Большая стройка - Шмыгаль

В мае в регионы поступит 30% средств проекта Большая стройка - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров намерен благодаря вложению 100 млрд грн в дорожное строительство в этом году создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .

"Заслушав информацию председателей ОГА по реализации программы Президента "Большая стройка". Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - отметил глава правительства.

Он добавил, что правительство планирует расширить расширить программу также и на строительство мостов.

"Школы, детские сады и стадионы - это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, - реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения", - добавил он .

По словам Шмыгаля, программа "Большая стройка" поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине; начать "разогрев экономики", ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

"Треть всех средств от программы должна уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя", - подчеркнул премьер-министр.

Отметим, правительственная программа "Большая стройка" началась 1 марта. Ожидается, что в ее пределах будет отремонтировано 4 тысячи км дорог государственного значения. Также в этом году в Украине должны построить или реконструировать 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.

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