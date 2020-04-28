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Espreso.tvОбществоВ Киеве уже 1298 случаев коронавируса, 56% - мужчины: Кличко рассказал о распределении заражений по возрасту и полу

В Киеве уже 1298 случаев коронавируса, 56% - мужчины: Кличко рассказал о распределении заражений по возрасту и полу


фото: klichko.org
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 78 человек, всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших - 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

22 пациентов были госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"С подтвержденных случаев больных коронавирус 44% женщин - это 574 случая, 56% мужчин - 724 человека. Среди больных 80 детей - 43 мальчиков и 37 девочек. Это чуть больше, чем 6% от общего количества всех заболевших. Также 120 медиков, то есть 9%. Служителей церкви - 179 человек, это 14% от общего количества ", - сказал мэр.

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