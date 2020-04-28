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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек, погиб пешеход

В Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек, погиб пешеход

В столице, на перекрестке улиц Бажана и Гмыри, произошло ДТП с участием легковых Chevrolet и BMW. В результате аварии погиб пешеход

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

В Киеве, на перекрестке улиц Бажана и Гмыри, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Chevrolet и BMW.

По предварительным данным, известно, что BMW двигался по тротуару, вследствие этого сбил женщину. А потом легковушка влетела в Chevrolet, который поворачивал, в результате оба автомобиля отбросило на газон.

В результате ДТП погиб пешеход. Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция и карета скорой помощи.

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