В Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек, погиб пешеход
28 апреля, 2020, 16:35
В столице, на перекрестке улиц Бажана и Гмыри, произошло ДТП с участием легковых Chevrolet и BMW. В результате аварии погиб пешеход
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
В Киеве, на перекрестке улиц Бажана и Гмыри, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Chevrolet и BMW.
По предварительным данным, известно, что BMW двигался по тротуару, вследствие этого сбил женщину. А потом легковушка влетела в Chevrolet, который поворачивал, в результате оба автомобиля отбросило на газон.
В результате ДТП погиб пешеход. Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция и карета скорой помощи.
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