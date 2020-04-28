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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей, одного из водителей вырезали из машины спасатели

В Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей, одного из водителей вырезали из машины спасатели

Вечером 27 апреля в Соломенском районе Киева произошла авария с участием легковых Skoda, Hyundai, Volkswagen и еще 3 автомобилей

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на Краснозвездном проспекте. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda по неизвестным причинам не справился с управлением и на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего неуправляемую Skoda отбросило в Volkswagen.

После столкновения Skoda и Volkswagen отбросило в припаркованные автомобили.

В результате аварии пострадал водитель Skoda: его пришлось вырезать из искореженного автомобиля спасателям ГСЧС. После этого его госпитализировали медики.

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