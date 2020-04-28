В День победы в оккупированном Крыму не планируют проводить массовые мероприятия - "глава парламента"
28 апреля, 2020, 15:04
В аннексированном Крыму не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая
Об этом сообщил глава российского парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает Радио Свобода.
Он рассказал, что в День победы будет проведена акция "Георгиевская ленточка"
"Вывесить (ленту) на каждом окне и на всех видимых зданиях, так как массовые мероприятия не планируются. Пение песен фронтовых в домашних условиях, парад победы, вероятно, покажут какой-то, 1945 года", - сообщил Константинов.
Утром стало известно, что в Крыму еще девять человек заразились коронавирусом. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе всего зарегистрировано 36 случаев COVID-19.
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