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Espreso.tvОбществоВ День победы в оккупированном Крыму не планируют проводить массовые мероприятия - "глава парламента"

В День победы в оккупированном Крыму не планируют проводить массовые мероприятия - "глава парламента"


фото: rfe
В аннексированном Крыму не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая

Об этом сообщил глава российского парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает Радио Свобода.

Он рассказал, что в День победы будет проведена акция "Георгиевская ленточка"

"Вывесить (ленту) на каждом окне и на всех видимых зданиях, так как массовые мероприятия не планируются. Пение песен фронтовых в домашних условиях, парад победы, вероятно, покажут какой-то, 1945 года", - сообщил Константинов.

Утром стало известно, что в Крыму еще девять человек заразились коронавирусом. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе всего зарегистрировано 36 случаев COVID-19.

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