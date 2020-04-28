Умерла знаменитая гандболистка киевского "Спартака"
Об этом сообщает Федерация гандбола России.
Базанова родилась в российском Омске, однако большую часть профессиональной карьеры провел в киевском «Спартаке», где стала настоящей легендой. В составе украинской команды Марина Базанова стала многократной чемпионкой СССР и обладательницей Кубка европейских чемпионов.
В 1991-м году гандболистка оставила "Спартак" ради немецкого "Валле Бремен", где заняла должность играющего тренера. После завершения профессиональной карьеры спортсменка работала в Бремене реабилитологом.
В составе сборной СССР Базанова стала трехкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (1988). Под флагом Объединенной команды на Олимпиаде-1992 также завоевала бронзу.
- Напомним, 27 апреля во Франции на 82-м году жизни скончался футболист и тренер "Сент-Этьена" Робер Эрбен , который выводил клуб в финал Кубка чемпионов.
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