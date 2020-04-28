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Espreso.tvСпортУмерла знаменитая гандболистка киевского "Спартака"

Умерла знаменитая гандболистка киевского "Спартака"


фото: rushandball
Трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова умерла в возрасте 58 лет

Об этом сообщает Федерация гандбола России.

Базанова родилась в российском Омске, однако большую часть профессиональной карьеры провел в киевском «Спартаке», где стала настоящей легендой. В составе украинской команды Марина Базанова стала многократной чемпионкой СССР и обладательницей Кубка европейских чемпионов.

В 1991-м году гандболистка оставила "Спартак" ради немецкого "Валле Бремен", где заняла должность играющего тренера. После завершения профессиональной карьеры спортсменка работала в Бремене реабилитологом.

В составе сборной СССР Базанова стала трехкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (1988). Под флагом Объединенной команды на Олимпиаде-1992 также завоевала бронзу.

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