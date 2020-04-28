Умер диссидент и правозащитник Зиновий Антонюк

28 апреля, 2020, 21:38

Сегодня, на восемьдесят седьмом году жизни, ушел от нас участник украинского национально-демократического и правозащитного движения, публицист и переводчик - Зиновий Антонюк

Об этом Еспресо сообщили сразу два источника: издатель Леонид Финберг и семья правозащитников Захаровых.

В 60-70-х годах прошлого века Зиновий Антонюк принимал участие вместе с другими диссидентами в распространении произведений "самиздата", передавал за границу легендарный "Украинский вестник". По просьбе Свитличного перевел с польского языка на украинский несколько больших статей по истории польско-украинских отношений. В 1972 году был арестован за антисоветскую агитацию. Впрочем, и в лагерях оставался активным - в частности помогал получать и распространять за рубежом информацию о политзоне. С 1994 - работал в Украинско-американском бюро защиты прав человека. Пан Зиновий является автором многочисленных статей по вопросам прав человека, общественного сознания и культуры.

Вспоминая заключение в Пермском лагере ВС 389/35, Антонюк писал: "Анализируя свою жизнь хотя бы с начала 60-х годов и наблюдая механизм реализации так называемой законности в отношении инакомыслящих, могу только пожалеть, что поздно почувствовал себя гражданином , что я слишком долго довольствовался лишь ролью наблюдателя социологических процессов в советском обществе. О других сторонах советской законности я знал только по слухам, поэтому рад, что попалась мне возможность испытать все на собственной шкуре... "Кто не был в ДОПРе, тот не гражданин".

Коллектив телеканала и сайта Еспресо выражает соболезнования родственникам пана Зиновия.

Светлая память гражданину и патриоту.