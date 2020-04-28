 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский скульптор показал, как создает статую Ломаченко

Украинский скульптор показал, как создает статую Ломаченко


фото: Getty Images
Украинский скульптор Сергей Болдов работает над созданием статуи боксера Василия Ломаченко

Видео Болдов опубликовал в Instagram.

Украинский скульптор часто делится промежуточными результатами создания статуи чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко.

Пока неизвестно работает ли Сергей Болдов по заказу боксера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Василий Ломаченко (в процессе)

Сообщение, распространенный Болдов Сергей (@ boldov.sergey_sculptor)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать