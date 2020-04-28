Украинский скульптор показал, как создает статую Ломаченко
28 апреля, 2020, 18:18
Украинский скульптор Сергей Болдов работает над созданием статуи боксера Василия Ломаченко
Видео Болдов опубликовал в Instagram.
Украинский скульптор часто делится промежуточными результатами создания статуи чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко.
Пока неизвестно работает ли Сергей Болдов по заказу боксера.
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