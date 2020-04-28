Украинский скульптор показал, как создает статую Ломаченко

28 апреля, 2020, 18:18

Украинский скульптор Сергей Болдов работает над созданием статуи боксера Василия Ломаченко

Видео Болдов опубликовал в Instagram.

Украинский скульптор часто делится промежуточными результатами создания статуи чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко.

Пока неизвестно работает ли Сергей Болдов по заказу боксера.