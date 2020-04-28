Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях с грозами на западе страны

28 апреля, 2020, 13:55

В среду, 29 апреля, температура воздуха прогреется до +18 ... + 24 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV .

"Завтра по всей Украине температура воздуха будет высокой в пределах + 18 + 24 ° C. Существенные осадки маловероятны в большинстве областей Украины. Но к западу страны подойдет атмосферный фронт, который обусловит кратковременные дожди. Эти дожди местами будут сопровождаться грозами", - отметила госпожа Диденко .

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

Синоптик отметила, что на Востоке и на Юге Украины, воздуха ожидается свежее, +14 ... + 19 ° C. На побережьях морей кое возможно +11 ... + 14 ° C.

В Киеве, 29 апреля, температура воздуха будет высокой. Осадков не предвидится.

"Завтра по всей Украине температура воздуха будет высокой в пределах + 18 + 24 градусов. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, умеренный", - отметила Наталья Диденко.

Синоптик подчеркнула, что в дальнейшем дождей в Украине станет больше. Они будут кратковременного характера.

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