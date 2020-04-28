Свитолина проиграла белоруске во втором матче Madrid Open
28 апреля, 2020, 21:43
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла свой второй матч на виртуальном турнире Mutua Madrid Open
Об этом сообщает Чемпион.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла свой второй матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.
Mutua Madrid Open
Групповой этап
28 апреля
Элина Свитолина - Виктория Азаренко 1:3
- 17 апреля Элина Свитолина попала в список теннисистов, которые примут участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов Mutua Madrid Open.
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