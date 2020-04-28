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Espreso.tvСпортСвитолина проиграла белоруске во втором матче Madrid Open

Свитолина проиграла белоруске во втором матче Madrid Open


фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла свой второй матч на виртуальном турнире Mutua Madrid Open

Об этом сообщает Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла свой второй матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Mutua Madrid Open

Групповой этап

28 апреля

Элина Свитолина - Виктория Азаренко 1:3

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