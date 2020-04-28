Страховать надо всех медиков, а не только тех, кто лечит COVID-19, - Ярослав Макитра

28 апреля, 2020, 10:20

Если ставить вопрос страхования медиков, то надо страховать всех медработников. А не только тех, кто лечит больных коронавирусом COVID-19

Такое мнение высказал политический аналитик Ярослав Макитра в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Если это страхование, о котором идет речь, будет касаться исключительно врачей, работающих с больными или с людьми, которые имеют подозрение на коронавирус, я считаю - это такой популистский шаг. Абсолютно сейчас можно говорить - хайповый", - заявил аналитик.

Ярослав Макитра добавил, что нужно рассматривать "в принципе" страхование медработников. Поскольку многие врачи работают со страшными и опасными болезнями.

"Такого рода мы будем создавать эксклюзивные условия здесь. Повышать зарплаты для тех, кто работает с коронавирусом. Ну, мы понимаем, что только этим может медицина, по сути, и заниматься. На выходе будет соблазн многих врачей исключительно на этом концентрировать свое внимание", - предостерег Макитра.