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Espreso.tvОбществоСреди умерших от COVID-19 в Украине преобладают мужчины и люди старше пятидесяти, - МЗ

Среди умерших от COVID-19 в Украине преобладают мужчины и люди старше пятидесяти, - МЗ

Министерство здравоохранения сообщает, что среди зафиксированных 239 смертей от коронавируса в Украине преобладают мужчины - 132 случая и люди старше пятидесяти лет - 85%

Об этом об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у людей, которые болели коронавирусной инфекцией.

- По половой структуре преобладают мужчины - 132 случая;

- по возрастной - люди старше 50 лет - 85% всех случаев;

- подавляющее большинство умерших, 71%, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, ув некоторых таких заболеваний было несколько.

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