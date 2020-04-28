Спецслужбы США десятки раз предупреждали Трампа об опасности коронавируса, - WP

28 апреля, 2020, 11:38

В США спецслужбы более десятка раз предупреждали президента Дональда Трампа об опасности коронавируса в своих ежедневных материалах в течение января и февраля

Об этом сообщает Washington Post .

Источники рассказали, что ежедневные сводки, составленные для Трампа, содержали предупреждения о распространении коронавируса в США, а также утверждение о том, что власти Китая скрывают масштаб распространения вируса и количество погибших от него.

Собеседники газеты рассказали, что Трамп обычно пропускает чтения подготовленной для него ежедневной сводки, а также не принял всерьез предупреждения спецслужб.

В частности, по данным WP, Трамп до конца февраля отказывался сформировать целевую группу Белого дома по коронавирусу.

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Издание также отмечает, что заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер призвал к прекращению авиасообщения с Европой еще в феврале. Однако Трамп пошел на это только в марте.

Сейчас США является лидером по количеству зараженных коронавирусом и летальных исходов от него. В стране инфицировано более 988 тыс человек, более 56 тыс умерли.