СБУ задержала террористов, которые взорвали 6 мостов в зоне ООС и еще 2 - заминировали
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В 2014 году группа Бергмана захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит, которое террористы использовали для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области и 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области.
Еще два моста в Лисичанске террористы успели только заминировать.
8 сентября 2019 г. правоохранители задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий террорист предоставил обличительные показания о совершенных группой преступлениях, расположении схронов с взрывчаткой и средствами поражения, предназначенными для диверсий, а также данные в отношении других участников его террористической группы.
С октября 2019 до апреля 2020 года правоохранители ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов "группы Бергмана". Из тайников изъяли, в частности, самодельное взрывное устройство, состоявшее из корпуса огнетушителя и взрывчатки мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки Star model B, 6 универсальных запалов к ручной гранаты УЗРГМ-2, более 2 тыс. боевых патронов различного калибра.
В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые признали свою вину в совершении терактов. Сейчас обоим террористам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ареста.
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