Саудовская Аравия отменила смертную казнь для несовершеннолетних
Об этом сообщает BBC со ссылкой на комиссию по правам человека Саудовской Аравии.
"В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних, совершивших преступления", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках модернизации уголовного кодекса страны предполагается, что несовершеннолетние преступники будут отбывать наказание в специальном исправительном центре.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Саудовской Аравии отменили наказание в виде порки плетьми.
По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в течение 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человека, в том числе один несовершеннолетний.
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