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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия отменила смертную казнь для несовершеннолетних

Саудовская Аравия отменила смертную казнь для несовершеннолетних


фото: reuters
Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, который устанавливает запрет казнить несовершеннолетних преступников

Об этом сообщает BBC со ссылкой на комиссию по правам человека Саудовской Аравии.

"В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних, совершивших преступления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках модернизации уголовного кодекса страны предполагается, что несовершеннолетние преступники будут отбывать наказание в специальном исправительном центре.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Саудовской Аравии отменили наказание в виде порки плетьми.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в течение 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человека, в том числе один несовершеннолетний.

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