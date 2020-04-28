Риск заражения коронавирусом летом такой же, как в другое время года, - МЗ
Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook
"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - говорится в сообщении.
В ЦОЗ напомнили, что вирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями - через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания.
Вирус не передается воздушным путем - он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека. Пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против коронавируса, но обезопасить себя можно с помощью физического дистанцирования и ежедневной гигиены.
Для уборки в домашних условиях достаточно использовать бытовые моечно-дезинфицирующие средства, перекись водорода и спиртосодержащие растворы с концентрацией спирта 60-80%.
В то же время употребление алкоголя или горячая ванна не могут защитить от заражения COVID-19.
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